Силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами России за ночь

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 371 украинский БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что атаке со стороны врага — Вооруженных сил Украины (ВСУ) — подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская и Курская области.

Помимо этого, российские бойцы перехватили украинские беспилотники в небе над Краснодарским краем, Республикой Дагестан, Крымом и Татарстаном.

Еще в Минобороны РФ добавили, что беспилотные летательные аппараты ВСУ были уничтожены над Ростовской, Тульской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Атаки начались после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО). Незалежная для ударов по субъектам России применяет не только дроны, но и использует ракеты.

Ранее массированной атаке дронов ВСУ подверглась Рязанская область. В результате на одном из местных предприятий вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.

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