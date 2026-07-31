Силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами России за ночь

Атаке со стороны противника подверглись Краснодарский край, Республика Дагестан, Крым и другие субъекты нашей страны.
Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин
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За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 371 украинский БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что атаке со стороны врага — Вооруженных сил Украины (ВСУ) — подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская и Курская области.
Помимо этого, российские бойцы перехватили украинские беспилотники в небе над Краснодарским краем, Республикой Дагестан, Крымом и Татарстаном.
Еще в Минобороны РФ добавили, что беспилотные летательные аппараты ВСУ были уничтожены над Ростовской, Тульской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Атаки начались после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО). Незалежная для ударов по субъектам России применяет не только дроны, но и использует ракеты.
Ранее массированной атаке дронов ВСУ подверглась Рязанская область. В результате на одном из местных предприятий вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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