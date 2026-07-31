ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 96 0

Они использовались в интересах боевиков киевского режима.

Армия России ударила по портам Украины — новости

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса», а также поразили сухогруз, который осуществлял доставку военного груза в один из портов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«Вечером 30 июля Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам», — сказано в публикации военного ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что объекты, по которым были нанесены удары, использовались в интересах ВСУ.

Ранее армия России поразила два судна, которые перевозили военный груз для киевских боевиков в порту «Южный». Кроме того, накануне также были атакованы объекты в украинском порту «Николаев». Там находились резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты, предназначавшиеся для хранения военных грузов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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