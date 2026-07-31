Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для маленькой Агаты

Девочка страдает эпилепсией.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Агате из Приморья совсем скоро исполнится год. И самым дорогим подарком станет возможность сделать первый самостоятельный шаг.
Девочку с рождения мучают приступы эпилепсии. Ситуацию можно исправить с помощью операции. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо.
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