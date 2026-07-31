Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для маленькой Агаты

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 76 0

Девочка страдает эпилепсией.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Агате из Приморья совсем скоро исполнится год. И самым дорогим подарком станет возможность сделать первый самостоятельный шаг.

Девочку с рождения мучают приступы эпилепсии. Ситуацию можно исправить с помощью операции. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Добрых Дел
30 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Агаты
24 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для пятилетнего Матвея
23 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
17 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехмесячного Радмира
16 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Радмира
10 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для шестилетней Даши
9 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетней Дарьи
3 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Софьи
2 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Софьи
26 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Дарины
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Удачу в руки: лунный календарь маникюра на август 2026 для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
15:33
«Запрошу российский паспорт»: итальянский певец Пупо дал концерт в Москве
15:30
Автохлам во дворе: как убрать чужую машину, которая годами занимает парковку
15:20
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
15:18
«Я сумасшедшая, я классная бабуля»: чему учит внуков Роза Сябитова
15:02
В Ленобласти четверо детей стали жертвами продавца-насильника

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Яхты, квартиры и авто под вопросом: ФНС ищет тайные доходы безработных россиян
У российских детей зафиксировали ускорение полового созревания
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео