Людское цунами: около трех тысяч марокканцев прорвали границу испанской Сеуты

В охваченный кризисом регион Испании сегодня приедет премьер-министр Педро Санчес. Местные власти ведут переговоры с Марокко об усилении охраны границы. А соседи по Евросоюзу уже думают, что делать с испанскими границами. В Италии открыто заговорили о необходимости фактически отгородить Испанию от остальной Шенгенской зоны.

Почему жителям Старого света все чаще предлагают готовиться к худшему? Самые тревожные сценарии изучил корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

«Прощай, Марокко, здравствуй, Испания», — кричали полторы тысячи участников «штурма Сеуты» — региона, окруженного с трех сторон территорией бывшей испанской колонии — Марокко. Как по чьей-то команде, толпы африканцев всего за несколько минут прорвали границу, и вот вам — новые европейцы.

Стена в три человеческих роста, да еще с козырьком, отделяющая Испанию от Марокко, оказалась слишком легким барьером. Ее просто обошли по бетонному основанию. Но самые нетерпеливые бросились в волны. Средиземное море — самый короткий путь за пособиями, если не плыть, а обойти «границу миров» вдоль берега.

И воцарился хаос. Толпы гостей полностью парализовали движение на трассах. Новая орда заполонила главный пляж Сеуты — Эль-Тарахаль, оставляя от прежней жизни шлепанцы и пластик. Полиция пыталась хоть как-то остановить хаос, но тщетно.

Жители Сеуты ошарашенно смотрели на «людское цунами» с балконов и пытались дозвониться друг другу — что происходит? Тайком снимали, как самые наглые адепты материального рая по-европейски полезли грабить.

Откуда такая криминальная прыть? В Марокко — что ни праздник, то амнистия. На свободе уже свыше 20 тысяч преступников, в том числе осужденных за терроризм. Принимай, Испания!

С наступлением темноты ситуация только ухудшилась. Банды мигрантов начали взламывать дома, устраивать поджоги и драки. Полиция не бездействует, но она просто абсолютно бессильна.

Власти Сеуты потребовали от правительства Педро Санчеса срочно объявить режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Сначала Мадрид медлил, но ситуация окончательно вышла из-под контроля — пришлось мобилизовать армию. Военную технику уже заметили на подступах к городу.

А поток все не иссякает. Это еще не повторение 2015 года, когда в Европе разразился крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны, но все к тому идет. Фон дер Ляйен отрабатывает заказ глобалистов: «ворота настежь!»

«Все идет к тому, чтобы знаменитое заявление госпожи Меркель, тогдашнего канцлера Германии, по поводу беженцев — „Мы всех примем, мы справимся“ — сейчас может вот в новом изводе быть воспроизведено», — сказал политолог Юрий Светов.

Да что там Африка? Весь Ближний Восток из-за конфликта потенциально готов к «великому переселению народов 2.0». Европейцам остается готовиться к худшему. Или искать себе новое место жительства.

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