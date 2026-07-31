Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на автобус в ДНР

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

Транспорт следовал по маршруту по маршруту Краснодар — Донецк.

Атака ВСУ на автобус в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Не менее восьми человек пострадали в результате атаки ВСУ на автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил глава Амвросиевского округа ДНР Игорь Лызов.

«Пострадали восемь-девять человек. Атака была сегодня в 04:15 (по московскому времени. — Прим. ред.)», — уточнил Лызов.

Один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Транспортное средство следовало по маршруту Краснодар — Донецк. Инцидент произошел недалеко от поселка Кутейниково на востоке республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один человек погиб в результате ночной атаки украинских дронов на Севастополь. В момент удара он находился на улице. Кроме того, один из вражеских беспилотников упал возле жилого района Фиолента. Внутри аппарата находилась взрывчатка и металлические шарики — поражающие элементы. Осколки дрона повредили один автомобиль и 11 частных домов. В них выбило стекла, также пострадали стены и заборы.

Также 5-tv.ru писал о том, что атака беспилотников ВСУ спровоцировала пожар на топливно-энергетическом комплексе на юге Волгограда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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