Из-за пожаров Испания потеряла более двух миллионов евро

Европу сейчас накрывает энергетическое цунами. Цены на газ там всего за 10 дней взлетели почти на 20%. Запасы в хранилищах на экстремально низком уровне, и к началу отопительного сезона их могут не успеть заполнить.

Колоссальные убытки — больше, чем на два миллиарда евро — у фермеров. Виной всему жара, которая выжигает континент. Самая сложная ситуация в Испании: там работает корреспондент «Известий» Михаил Блохин. О том, как в Евросоюзе вслед за курортами в прямом смысле заполыхали целые отрасли экономики — в его репортаже.

Огонь, охвативший Испанию, уже подобрался к столице. Клубы дыма окутывают окраины Мадрида. Пригород частично эвакуируют., свои дома покинули более 10 тысяч человек.

— Все это выглядит очень мрачно и пугающе. Я не ожидал, что все так обернется. Я живу здесь 36 лет и никогда не видел ничего подобного, — рассказывает местный житель. — Я был уверен, что власти возьмут все под контроль еще прошлой ночью.

— Нас эвакуируют. У меня там в огне остались дом и мой ресторан, — говорит другой испанец. — Не представляю, что будет. Нам просто сказали уезжать.

В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. С начала лета сгорело уже более 120 тысяч гектаров леса. Это в два раза больше размеров Мадрида.

Пожары в Европе — одни из самых масштабных за 40 лет. И дело не только в аномальной жаре. Из-за сельскохозяйственного кризиса ежегодно пустеют десятки тысяч гектаров земель. Территории тут же зарастают травой и кустарником, что становится идеальным топливом, которому достаточно искры.

«Нужно вернуть ландшафт к тому состоянию, в котором он был еще несколько десятилетий назад. Из-за сжигания ископаемого топлива планета нагревается, воздух становится все суше, влага быстрее испаряется из растительности, а пожароопасный сезон становится длиннее. Сельское хозяйство Испании из-за пожаров уже потеряло более двух миллиардов евро», — говорит инженер лесного хозяйства Виктор Реско.

Тревожная обстановка и в соседней Франции. Там под угрозой уничтожения оказались знаменитые виноградники. В огне регионы Бордо и Бургундия. Полыхает и Лазурный берег. Мыс Ферре, известный самыми дорогими и роскошными виллами французской и мировой знати, в дыму и копоти. Но проблемы жителей этим не ограничиваются.

«Это очень сложно, потому что у нас нет электричества. Не будет никакой энергии в течение длительного времени, так как кабели прилипают к асфальту. Так что это будет очень сложно. Да, это действительно катастрофа. Когда вы приезжаете сюда, это кажется апокалиптическим», — говорит Софи Джанетто.

Апокалиптическая картина и в местах, откуда огонь отступил. Ряды обожженных и голых деревьев. Пожар стирает целые города. Например, Ле-Порж, где без жилья теперь остаются три с половиной тысячи человек.

О том, куда возвращаться жителям после пожаров, власти не говорят. Тысячи домов во Франции и Испании превратились в пепелище. Известно о выделенной помощи Евросоюза в 120 миллионов евро. Но ущерб, нанесенный странам, в разы больше.

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