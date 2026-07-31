Яхты, квартиры и авто под вопросом: ФНС ищет тайные доходы безработных россиян

ФНС взялась за безработных владельцев дорогих приобретений

Федеральная налоговая служба (ФНС) заинтересовалась трудоспособными россиянами, которые официально нигде не работают, но при этом приобретают дорогостоящие активы — автомобили, яхты и недвижимость. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, столичные налоговые органы начали направлять таким гражданам запросы с просьбой объяснить происхождение денег, потраченных на крупные покупки.

Инспекторы требуют предоставить письменные пояснения, а также документы, которые могут подтвердить законность получения средств. В числе запрашиваемых сведений — бумаги, связанные с оформлением кредитов и ипотеки, а также банковские выписки.

Генеральный директор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин рассказал, что таким образом налоговая проверяет новый подход, при котором доход могут рассчитывать исходя из расходов человека.

«Пока что это сложная задача, хотя в будущем подобная практика станет массовой», — спрогнозировал эксперт.

По словам Ломакина, в начале 2026 года один из московских налогоплательщиков уже получил требование предоставить документы, после чего его вызвали в инспекцию.

Как отмечает эксперт, налоговая обратила внимание на отсутствие официального заработка при наличии дорогостоящего имущества. В ведомстве предположили, что приобретенные объекты могут приносить владельцу доход, например через сдачу в аренду.

В итоге клиент Ломакина решил не продолжать спор с инспекцией: он задекларировал дополнительный доход и подал уточненную декларацию по форме 3-НДФЛ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.