В Москве машина на бешеной скорости вылетела в воду

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 62 0

В этот момент в салоне находилось два человека.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Москве машина на бешеной скорости улетела в воду. ДТП произошло на Филевской набережной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, водитель каршеринга не справился с управлением на повороте. В результате автомобиль упал с моста в воду. В этот момент, как рассказал инсайдер, в салоне находилось два человека.

Один из пострадавших — 20-летний парень — получил сотрясение мозга. Однако от госпитализации отказался. О состоянии второго пострадавшего информация отсутствует.

На видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru, видно, что автомобиль до сих пор находится в воде. Место ДТП огорожено специальной лентой. Там продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Причины аварии выясняются.

Ранее на юге Москвы на улице Академика Миллионщикова произошла крупная дорожная авария: автобус врезался в дерево. В результате были госпитализированы 12 человек, включая двоих грудных детей. Всего сообщалось о 17 пострадавших. Причины и все обстоятельства ДТП также устанавливаются.

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