Тела четырех альпинистов нашли на месте схода лавины на горе в Пакистане

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 65 0

Спасательная операция продолжается.

Что стало с альпинистами которые пропали на горе в Пакистане

Фото: www.globallookpress.com/9609

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На месте схода лавины на пакистанской горе Броуд-Пик были найдены тела четырех альпинистов. Об этом сообщила газета Kathmandu Post.

Личности погибших пока не установлены. Спасательная операция продолжается. Для поисков группы были задействованы вертолеты. Об этом изданию рассказал глава пакистанского альпинистского клуба Ирфана Аршада Хана.

Ранее стало известно о том, что группа из десяти человек пропала, покоряя вершину Броуд-Пик в Пакистане. Альпинисты начали восхождение на восьмитысячник в минувшую среду. Однако в четверг произошел сход лавины. После этого связь с ними была потеряна.

В состав пропавшей группы входили альпинисты из разных стран: пять непальцев, два пакистанских высокогорных гида, по одному человеку из Омана, Китая и США. Среди пропавших также известный блогер Нирмал Пурджа. В 2019 году он вошел в историю, покорив 14 вершин мира высотой более восьми тысяч метров всего за шесть с небольшим месяцев.

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