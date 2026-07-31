Маск отказался встретиться с Зеленским в США

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 90 0

Поводом для обращения стал вопрос дальнейшего применения одной из разработок SpaceX.

Маск не стал встречаться с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

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Американский предприниматель Илон Маск отказался от встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время его визита в США. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.

«Зеленский попросил о встрече с Маском, но миллиардер отклонил приглашение», — говорится в публикации.

По данным издания, во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Зеленский попросил американского лидера повлиять на Маска и добиться расширения использования спутниковой системы Starlink для украинских дальнобойных беспилотников. Сейчас ВСУ могут применять эти терминалы только в пределах собственных границ.

Глава Белого дома не дал конкретного ответа на этот запрос. При этом американский президент заявил, что обсудит этот вопрос с владельцем компании SpaceX.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Вашингтоне состоялась закрытая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер после переговоров заявил, что хочет скорейшего завершения украинского конфликта.

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