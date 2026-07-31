Срезать или выкручивать? Миколог объяснил, как правильно собирать грибы

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Алена Куликова
Алена Куликова 42 0

Съедобные виды легко перепутать с ядовитыми, поэтому нужно быть особо внимательным на «тихой охоте».

Как правильно собирать грибы в сезон

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Миколог Вишневский: способ сбора не влияет на рост новых грибов

Для грибницы нет разницы, срезают гриб ножом или выкручивают его из земли. Гораздо больше вреда ей наносят вытаптывание почвы и вырубка лесов. О том, как правильно собирать грибы рассказал миколог Михаил Вишневский сообщил в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, исследования показали, что способ сбора не влияет на рост новых грибов. Намного важнее бережно относиться к лесу. Не стоит разрывать землю в поисках грибов. Если после сбора осталась небольшая ямка, ее лучше прикрыть листьями или мхом, чтобы почва не пересыхала.

Эксперт также сообщил, что собирать грибы нужно только в чистых местах, подальше от дорог и промышленных предприятий. В корзину следует класть только те грибы, в которых человек полностью уверен. Даже съедобные виды можно перепутать с ядовитыми, поэтому при малейших сомнениях находку лучше оставить в лесу.

www.globallookpres.com/Patrick Pleul

При первых признаках отравления — тошноте, рвоте, боли в животе или диарее — необходимо сразу вызвать скорую помощь. До приезда врачей рекомендуется промыть желудок, принять сорбент и пить больше воды. Алкоголь и самостоятельный прием лекарств могут ухудшить состояние.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отличить съедобные грибы от опасных двойников в сезон сбора.

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