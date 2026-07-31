Венгрия на мели: АЭС «Пакш» могут отключить из-за падения уровня воды в Дунае

Венгрия готовится к остановке атомной электростанции «Пакш»: причиной стала страшная жара. Об этом объявил премьер-министр Петер Мадьяр.

Уровень воды в реке Дунай, которая участвует в охлаждении систем, опустился до критической отметки. По этой же причине ранее Румыния отключила один из энергоблоков своей АЭС, а теперь планирует сделать это и со вторым, что прекратит работу единственной станции.

Местные медиа предупреждают жителей о потенциальном росте цен на электричество.

Высокая температура в Европе пока держится, и эта жара уже стала самой смертоносной. В одной только Германии из-за экстремальной погоды погибли около десяти тысяч человек.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мощные лесные пожары на юго-западе Франции вплотную приблизились к объектам оборонной промышленности. В зоне возгораний оказались, как минимум, семь предприятий с опасными веществами — это заводы, где производят боеприпасы, топливо для баллистических ракет и собирают истребители.

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