Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 76 0

Валерия Чекалина по-прежнему не признала вину.

Какой приговор просит обвинение по делу Лерчек

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Прокуратура просит для блогера Валерии Чекалиной, известной, как Лерчек, шесть лет лишения свободы условно и штраф свыше 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Чекалину обвиняют в незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. Сама Валерия вину не признает.

«Принимая во внимание ее роль в совершении преступных действий, данные о ее личности, назначить наказание в виде шести лет лишения свободы <…> Прокуратура попросила суд считать назначенное в виде лишения свободы наказание условным, с испытательным сроком в течение пяти лет», — заявила сторона обвинения.

После завершения слушаний суд даст Чекалиной последнее слово и вынесет приговор.

Дело Лерчек началось в 2024 году. Ее судят по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Фигурантом в процессе также выступили ее муж Артем Чекалин и экс-компаньон Роман Вишняк. Последнего в январе приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Итоговые слушания проходят в закрытом режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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