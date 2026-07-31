Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 60 0

В результате удара пострадали не менее восьми человек.

Атака ВСУ на автобус в ДНР 31 июля: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ведомства в мессенджере МАКС.

По данным следствия, в Амвросиевском муниципальном округе украинские формирования атаковали автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк. В результате произошедшего есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее глава Амвросиевского муниципального округа Игорь Лызов сообщил, что атака произошла около 04:15 мск. По его словам, в результате удара по автобусу получили ранения не менее восьми человек. Один из пострадавших был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Севастополь подвергся ночной атаке беспилотников ВСУ, в результате которой погиб один человек.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что мужчина находился на улице в момент удара. Один из уничтоженных дронов упал возле жилых домов в районе Фиолента, после чего были повреждены 11 частных домов и автомобиль.

По информации главы региона, силы ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы за ночь уничтожили над Севастополем десять украинских беспилотников. Воздушную тревогу в городе объявляли более чем на полтора часа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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