Подозреваемые признались в убийстве пропавших в Таиланде брата и сестры

Подозреваемые, задержанные по делу об исчезновении россиян — брата и сестры в Таиланде, признались в их убийстве. Об этом сообщила местная газета Khaosod.

«Ай Понг и Ай Тонг признались в убийстве российских брата и сестры», — сказано в статье.

Подозреваемые активно сотрудничают со следствием. Они, в частности, рассказали, где спрятали тела убитых. Место захоронения, по предварительным данным, находится в районе горы Као Чи Чан — одной из знаковых достопримечательностей Паттайи.

Задержанные также рассказали полиции о мотиве преступления. По их словам, они хотели украсть мотоцикл, на котором передвигались брат с сестрой. Россияне оказали сопротивление. В ходе потасовки мужчину застрелили, а девушку жестоко избили. От полученных травм она скончалась.

Затем задержанные избавились от тел, а также и от главной улики — мотоцикла. Они разобрали транспортное средство на части и закопали недалеко от места преступления.

О пропаже россиян стало известно 28 июля. Молодые люди — 17-летний Роман и 22-летняя Диана — вышли из дома около четырех часов утра и исчезли. Об этом рассказала их мать.

Тайское телевидение в прямом эфире нон-стоп сообщало о каждом шаге полицейских и следователей. Россиян искали десятки человек, а также служебные собаки.

Ранее 5-tv.ru писал, что главный подозреваемы в похищении россиян в Таиланде уже был судим за похожее преступление.

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