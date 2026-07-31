В Ленобласти четверо детей стали жертвами продавца-насильника

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

Фигуранту вменяют 17 эпизодов противоправной деятельности.

В Ленобласти четверо детей стали жертвами насильника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Сосновом Бору Ленинградской области четверо детей стали жертвами 24-летнего мужчины, который принуждал их к действиям сексуального характера. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным источника, подозреваемый работает продавцом в магазине. Он знакомился с детьми в чатах одного из мессенджеров, а лично встречался только с одной из потерпевших.

Как сообщили в СУ СК России по Ленинградской области, мужчине предъявлены обвинения в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, принуждении к таким действиям с использованием интернета, а также в использовании несовершеннолетнего при изготовлении порнографических материалов.

По версии следствия, фигуранту вменяют 17 эпизодов противоправной деятельности. В ходе расследования также установлено, что фото- и видеоматериалы с участием детей хранились в памяти его мобильного телефона.

На время расследования суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощника прокурора Жирновского района Волгоградской области отправили под стражу по обвинению в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности. По версии следствия, 24-летний сотрудник районной прокуратуры с мая по июнь 2026 года в салоне автомобиля совершил насильственные действия в отношении двух девушек, угрожая им убийством.

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В Ленобласти четверо детей стали жертвами продавца-насильника

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