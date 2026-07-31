Суд отправил под стражу второго фигуранта по делу об избиении Зезина

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Ученый скончался через пару дней после драки.

Избивших до смерти ученого Зезина арестовали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Суд Екатеринбурга отправил под стражу второго фигуранта по делу об избиении ученого Никиты Зезина. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который присутствовал в зале суда.

«Вагнера Аркадия заключить под стражу на срок до 28 сентября», — сказал судья, озвучивая вердикт.

13 июля Никита Зезин вместе со своим помощником, проводя исследование на экспериментальном поле, наткнулся на школьников, которые катались там на квадроциклах. Ученый посадил их в свою машину с целью лично передать родителям.

Однако на встрече на Зезина набросились и жестоко избили. Задержанные были уверены: ученый похитил несовершеннолетних. Через пару дней после случившегося Никита Зезин скончался. Его родные уверены, что причина смерти их близкого человека — травмы, которые нанесли ему родители ребят. Избившим Зезина грозит до семи лет тюрьмы. Следствие продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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