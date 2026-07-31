«Недостойно министра»: в МИД Испании вызвали посла Италии из-за волны мигрантов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Европейские страны беспокоит миграционный кризис.

В МИД Италии вызвали посла Испании

Фото: www.globallookpress.com/Michael Zegers

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В МИД Испании вызвали посла Италии из-за миграционного кризиса

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал итальянского посла после того, как министр иностранных дел Италии Антонио Таяни высказался о ситуации с мигрантами в Сеуте. Об этом Альбарес написал на своей странице в социальных сетях.

«Это сообщение недостойно министра иностранных дел страны-партнера и дружественной страны, от которой мы ожидаем европейской солидарности <…>. Я вызвал итальянского посла», — проинформировал глава МИД Испании.

Дело в том, что Таяни высказал идею о необходимости приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. Поводом для стал наплыв мигрантов в город Сеута из Марокко. Это, по мнению итальянского министра, представляет угрозу национальной безопасности.

За последнюю неделю тысячи марокканцев оказались на территории Сеуты, которая является сухопутным переходом между ЕС и Африкой. Люди добираются до европейской земли и вплавь, и пешком. Рост напряженности заставил местных властей привлечь военные силы, чтобы обеспечить в городе безопасность.

К такому наплыву жителей Африки в Европу привело решение Верховного суда Испании. Он запретил депортировать по упрощенной процедуре перехваченных в море мигрантов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Испания ввела режим гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов из Марокко.

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