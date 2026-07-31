Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области

Заслуженный преподаватель России, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Кржевов пропал без вести на озере Селигер в Тверской области. Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев.

«Владимир Сергеевич Кржевов, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета, пропал 26 июля на Селигере», — рассказал ученый.

О случившемся доложили ректору МГУ, Герою Труда РФ Виктору Садовничему. Он написал письмо врио губернатора Тверской области Виталию Королеву. Глава региона, в свою очередь, написал резолюцию по оказанию всевозможной поддержки. Сейчас идут масштабные поиски с применением тепловизоров и дронов.

Владимиру Кржевову 77 лет. Он сам окончил философский факультет МГУ в 1977 году и начал работать на нем в качестве преподавателя в 1989 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшего в Якутии мужчину обнаружили спустя 25 дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.