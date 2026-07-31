«Я сумасшедшая, я классная бабуля»: чему учит внуков Роза Сябитова

Телеведущая Роза Сябитова назвала себя сумасшедшей и очень находчивой бабушкой

Сваха и телеведущая Роза Сябитова считает себя образцовой бабушкой. В интервью корреспонденту 5-tv.ru 64-летняя звезда призналась, что была не самым лучшим примером родителя для сына и дочери. Она считает, что люди ее поколения виноваты перед детьми — уделили им очень мало внимания, потому что все силы бросили на выживание в девяностых. Зато со внуками все упущения Сябитова компенсирует сполна.

«Я сумасшедшая, я классная бабуля. Вот сейчас Миша еще девятимесячный, а Мире уже пятый годик пошел. Мы такие штуки с ними придумываем, мы постоянно смеемся, постоянно с образным мышлением… Я не рассказываю Мирочке, ни разу не рассказывала обычную сказку, например, „Колобок“. Я рассказываю многофункциональную сказку», — рассказала Сябитова на премьере фильма «За любовь».

Любимая сказка телеведущей — «Плохой сосед». В ней смешаны разные известные детские истории — о Мальчике-с-пальчике, о пряничном домике, Колобке, героях «Теремка» и других. Бабушка с энтузиазмом играет с образами и персонажами, единственная ее трудность заключалась в необходимости точно выучить текст, чтобы потом каждый раз не рассказывать новую сказку.

«Очень любят они песни, мы поем с удовольствием. То есть мы едем в машине, и у нас такой вот концерт, даже Миша сейчас уже пристраивается к нашим. Ну, современные растут дети, Мира очень любит Аришнева (видеоблогер Артем Аришнев. — Прим. ред.), не знаю, слышали вы про такого Аришнева? Нет? Но посмотрите, смешной товарищ. А я, конечно, с ней люблю советские песни. Она их обожает, она наизусть все знает просто», — отметила сваха.

Роза Сябитова смотрит со внуками классические мультфильмы студии Disney — про Золушку, Рапунцель и других волшебных героев. Звездная бабушка часто читает детям книги перед сном. Постоянное повторение привело к тому, что ведущая просто выучила детские истории наизусть.

«Это, кстати, очень помогает, мне 64 года, развивать интеллект, чтобы деменция не развивалась в этом плане. Так что спасибо моим внукам», — заключила Сябитова.

У телеведущей двое взрослых детей от первого брака — Денис и Ксения. Дочь подарила ей горячо любимых Миру и Мишу, а сын пока не обрел семейного счастья. Вместо этого однажды он пришел с матерью на популярное телешоу и, отвечая на вопро, кгда же он женится, стал героем мема «Сам решу-у-у». Пока, видимо, не решил.

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