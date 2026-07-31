«Он у них плох»: Роза Сябитова раскритиковала чувство юмора у русских мужчин

Сваха Роза Сябитова считает, что у русских мужчин нет чувства юмора

У российских мужчин — плохой юмор. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь» заявила главная сваха страны Роза Сябитова.

Рассуждая о своем призвании в жизни, знаменитая телеведущая отметила: она никогда не мечтала стать актрисой, однако ей приятно, что у нее есть возможность показать другую сторону своей многогранной личности — озорную и более веселую.

«Чувство юмора необходимо нашим российским женщинам. Не мужчинам. Мужчины только зарабатывают на нем (на чувстве юмора. — Прим.ред.)», — сказала Роза Сябитова, подчеркнув, что шутить наши мужчины не умеют.

Помимо этого, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru телеведущая призналась, что она не делит поколения на хорошие и плохие. Роза Сябитова понимает: на людей влияет время, в которое они родились, и пример родителей и отношений в семье. По мнению знаменитости, современная молодежь не умеет жить в браке долго и счастливо. Пары женятся и вскоре разводятся не потому, что нет любви, а потому, что не видели счастья в глазах мамы и папы.

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