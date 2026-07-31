Отчаянный оптимист: студент заболел лейкемией и нашел в этом плюсы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Молодой человек превратил смертельный диагноз в профессиональное преимущество.

Студент заболел лейкемией и нашел в этом плюсы какие список

Фото: www.globallookpress.com/Joel Goodman

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Mirror: студент заболел лейкемией и нашел в этом плюсы

Британский студент Томас Хант сумел найти положительные стороны в борьбе с острым лейкозом, который диагностировали у него в период поступления в высшее учебное заведение. Об этом рассказало издание Mirror.

Первые признаки недомогания проявились у молодого человека еще в 2018 году. Хант вспоминает, что изначально ощущал сильную апатию и упадок сил, после чего обнаружил патологическое увеличение лимфоузлов на шее и в области подмышек.

По его словам, назначенный курс антибиотиков не принес облегчения, а состояние лишь ухудшилось. Повторное обследование и анализы крови подтвердили наличие острого лейкоза.

На протяжении трех лет пациент проходил изнурительные циклы химиотерапии, которые в итоге привели к ремиссии. За это время Томас не отказался от мечты, успешно окончил медицинский университет и теперь работает практикующим доктором. Британец убежден, что личный опыт борьбы за жизнь помогает ему лучше понимать своих пациентов.

«Я чувствую, что у меня есть уникальный взгляд. Он виден в том, как я работаю с больными. Я знаю, как правильно общаться с пациентами, будь то какие-то объяснения по поводу диагноза или ситуации, когда нужно сообщить хорошие или плохие новости», — подчеркнул Хант в беседе с журналистами.

Его история стала примером того, как тяжелое испытание может сформировать более глубокий и эмпатичный подход к врачебной практике, позволяя устанавливать особый доверительный контакт с теми, кто находится в похожей ситуации.

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