«Они меня не слушали»: продюсер пыталась разлучить Тома Холланда и Зендею

Продюсер пыталась разлучить Тома Холланда и Зендею до съемок «Человека-паука»

Продюсер фильмов о Человеке-пауке Эми Паскаль призналась, что еще до начала съемок советовала актерам Тому Холланду и Зендее не заводить романтические отношения. По ее словам, подобные истории способны осложнить рабочий процесс, однако знаменитости решили поступить по-своему. Об этом рассказал журнал People.

Как рассказала Паскаль, после утверждения исполнителей на роли Питера Паркера и Эм-Джей она отдельно поговорила с каждым из них и попросила не смешивать личную жизнь с работой. Продюсер призналась, что дает такой совет всем актерам франшизы, но, как правило, его никто не воспринимает всерьез.

«Я говорю это всем, и никто меня не слушает», — заявила Паскаль.

При этом она отметила, что сейчас Холланд и Зендея счастливы вместе, а их отношения только укрепились. По словам продюсера, подобная ситуация уже происходила на съемках предыдущих фильмов о супергерое. В разное время романтические отношения связывали актеров Эндрю Гарфилда и Эмму Стоун, а также Тоби Магуайра и Кирстен Данст.

Том Холланд и Зендея познакомились во время проб к фильму «Человек-паук: Возвращение домой», вышедшему в 2017 году. Долгое время актеры не подтверждали слухи о романе, однако летом 2021 года официально объявили, что встречаются. В первой половине 2026 года стало известно, что пара сыграла свадьбу.

Косвенно эту информацию Холланд подтвердил в июньском интервью журналу Variety. Во время беседы речь зашла о созданных нейросетью снимках якобы с их свадебной церемонии. В ответ на вопрос, пришлось ли объяснять родственникам происхождение этих изображений, актер дал понять, что торжество действительно состоялось.

«Нет, потому что они все присутствовали там», — ответил Холланд.

Уже 31 июля в мировой прокат вышел фильм «Человек-паук: Новый день». Действие картины разворачивается спустя четыре года после событий ленты «Человек-паук: Нет пути домой». По сюжету Питеру Паркеру предстоит столкнуться с последствиями собственного выбора, из-за которого окружающие забыли, кем он является на самом деле. Ориентировочная премьера фильма в России ожидается 20 августа.

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