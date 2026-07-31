ФИФА не отказалась от реформы несмотря на угрозы бойкота

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Алена Куликова
Алена Куликова 39 0

Окончательное решение по инициативе предстоит принять 211 национальным ассоциациям, входящим в состав федерации.

ФИФА готовит крупнейшую реформу несмотря на протесты

Фото: www.globallookpress.com/Tom Weller

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Президент ФИФА Инфантино продолжит реформу вопреки угрозам бойкота

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен продолжить реформу коммерческой деятельности, несмотря на критику со стороны футбольных организаций Европы, Азии и Северной Америки. Как сообщает Bloomberg, некоторые конфедерации уже заявили, что готовы бойкотировать турниры под эгидой организации, если инициатива будет реализована.

План предусматривает создание новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE), которой передадут медиа- и коммерческие права. Затем часть компании планируют продать частным инвесторам. ФИФА рассчитывает привлечь до 4,2 миллиарда долларов, сохранив контроль над новой структурой.

Окончательное решение должны принять 211 национальных ассоциаций — голосование состоится до 19 сентября. При этом в ФИФА сообщили, что реформа не затронет спортивную составляющую турниров.

Против инициативы уже выступили УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. В то же время отдельные национальные федерации, включая мексиканскую, намерены сначала изучить предложение ФИФА, прежде чем принимать окончательное решение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему УЕФА будет бойкотировать будущие ЧМ по футболу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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