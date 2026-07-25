Под Киевом ликвидированы глава госохраны Украины и сотрудник СБУ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 152 0

Днем ранее ВС РФ нанесли удар по полигону, где в то время находились ведущие разработчики и производители БПЛА.

ВС РФ ликвидировали главу госохраны Украины и сотрудник СБУ

Фото: © РИА Новости

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При ударе Вооруженных сил России (ВС) высокоточным оружием по полигону под Киевом были ликвидированы глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления госохраны Валентина Савицкая и сотрудник службы безопасности Украины (СБУ) Эдуард Сиренко. Об этом сообщило издание «Страна.ru».

Гибель Валентины Савицкой также подтвердил ее муж Игорь Соловей в социальных сетях.

В пятницу, 24 июля, Министерство обороны РФ сообщило, что армия России нанесла групповой удар по объекту в пригороде Киева — полигону. В момент удара там проходила выставка вооружений, где демонстрировали беспилотники, которые боевики киевского режима используют для террористических атак по российским гражданским объектам.

В Минобороны также отмечали, что в момент нанесения удара по украинскому полигону на нем присутствовали ведущие разработчики БПЛА, производители дронов, а также те, кто непосредственно планировал и осуществлял удары по мирному населению нашей страны.

Ранее ВС РФ также нанесли удары по портам Украины, уничтожив технику и боеприпасы ВСУ.

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