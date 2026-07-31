Посла России вызвали в МИД Польши из-за падения неизвестного объекта

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

Власти европейского государства бездоказательно обвинили в инциденте РФ.

МИД Польши вызвало посла России

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Георгия Михно из-за неизвестного объекта, упавшего на юго-востоке европейского государства. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня польское министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи с инцидентом с ракетой, которая упала вчера на польской территории», — написал Туск.

По данным оперативного командования польской армии, 30 июля в 03:40 по местному времени (04:40 по московскому) в воздушном пространстве республики был обнаружен неопознанный объект. Вскоре он исчез с радаров. Объект упал на юго-востоке Польши, недалеко от населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства.

По словам премьер-министра, это была ракета, которая похожа на российскую. При этом доказательств, подтверждающих данное заявление, нет.

Кроме того, в этот же день Польшей были подняты истребители F-16. Поводом для этого стал полет самолета Ил-20 над Балтийским морем. Однако это воздушное судно находилось в международном воздушном пространстве и не нарушило чужие границы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что польские власти обвиняют 18-летнего гражданина Украины в серии диверсий с применением дрона и саботаже. Ему вменяют 47 преступных эпизодов. Молодому человеку грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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