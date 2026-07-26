МИД РФ скептически оценил смену прокурора Международного уголовного суда

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 79 0

В ведомстве заявили, что кадровые изменения в МУС вряд ли повлияют на работу.

МИД РФ скептически оценил смену прокурора МУС

Фото: www.globallookpress.com/Peng Ziyang

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Смена прокурора Римского статута Международного уголовного суда (МУС) едва ли изменит ситуацию в организации, которая изначально создавалась как политический инструмент, указано 26 июля в заявлении МИД РФ.

«Едва ли смена прокурора кардинально изменит ситуацию в МУС, который изначально задумывался как инструмент оказания политического давления на неугодные страны и сведения счетов с политическими оппонентами», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

В МИД подчеркнули, что бывший прокурор Карим Хан не сможет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах — участниках Римского статута. Ранее, 24 июня, агентство Reuters сообщило, что руководство МУС рекомендовало уволить Хана из-за обвинений в неподобающем поведении, включая предполагаемые «неподобающие сексуальные отношения» с подчиненной. Ассамблея стран МУС 24 июля отстранила его от должности — за это решение проголосовали 82 из 125 государств-членов суда.

Сам Карим Хан 25 июля заявил о намерении обжаловать законность и обоснованность решения Ассамблеи, отметив, что не согласен с предъявленными обвинениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала отставку главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, которого уволили накануне на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Дипломат заявила, что не хочет вникать в детали произошедшего, однако обратила внимание на системную проблему.

По словам Захаровой, в мире возникла псевдоюридическая структура, которая своим существованием подрывает основы законности и правопорядка, а все ее решения принимаются не на основе фактов, а по внешнему заказу. Она также предположила, что такой суд возглавляли специально подобранные люди с компрометирующей историей, чтобы было проще управлять их действиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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