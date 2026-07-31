Госавтоинспекция объявила рейды в первые выходные августа

Автоинспекторы проведут массовые и сплошные проверки на дорогах России в пятницу и первые выходные августа. Основное внимание в ходе мероприятий уделят выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения. О проведении профилактических рейдов сообщили региональные управления Госавтоинспекции.

Проверки запланированы, в частности, в Тверской, Ивановской, Ульяновской, Тюменской, Самарской, Липецкой и Калужской областях, а также в Красноярском крае и других регионах.

Заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан призвал автомобилистов не садиться за руль после употребления алкоголя и сообщил, что граждане могут сообщать в полицию о водителях с признаками неадекватного поведения на дороге.

«Человек, который садится за руль в нетрезвом виде, подвергает опасности не только себя, но и своих пассажиров, а также других участников дорожного движения», — отметил Белан.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусматривают лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф. В отдельных случаях за такое нарушение может наступить уголовная ответственность.

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