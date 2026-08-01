«Таким тоже нужно быть, но лишь чуть-чуть»: Ильясов об инфантильности в жизни

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 31 0

Работа над сериалом «Паша» произвела на актера терапевтический эффект.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аскар Ильясов: работа над сериалом «Паша» произвела терапевтический эффект

Актер Аскар Ильясов признался, что роль в сериале «Паша» заставила его по-новому взглянуть на собственный характер. По словам артиста, сначала главный герой вызывал у него раздражение из-за инфантильности и нежелания брать ответственность, однако позже работа над образом стала для него своеобразной внутренней терапией. Об этом Аскар Ильясов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актер отметил, что при первом знакомстве со сценарием ему было сложно принять поведение своего героя. Паша, который привык плыть по течению и перекладывать ответственность на других, сильно отличался от самого Ильясова.

«Честно, больше было негативных реакций по отношению к Паше во время прочтения сценария. Потому что он такой инфантильный, и, как вы правильно сказали, он плывет по течению. А я, мне кажется, делал в своей жизни все, чтобы не быть таким», — рассказал артист.

Однако в процессе работы над ролью отношение актера к персонажу изменилось. Ильясов признался, что благодаря Паше смог увидеть в себе черты, которые раньше не хотел замечать.

«В итоге работа произвела терапевтический эффект. Я в себе принял, что во мне тоже есть инфантильность. Я тоже не хочу ничего делать, я тоже хочу всю ответственность на кого-то перекинуть», — поделился актер.

По словам Ильясова, герой помог ему понять, что иногда человеку необходимо позволять себе быть менее серьезным и не всегда стремиться все контролировать.

«Паша меня научил, что таким тоже нужно быть чуть-чуть, отчасти», — заключил артист.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:33
«Ждут победы»: как проходит Международный кубок по пляжному футболу в Москве
7:17
«Видят жизнь через экран»: Билан раскритиковал молодежь за любовь к телефонам
7:00
«Сохранять чуткость к внутреннему голосу»: Аскар Ильясов дал совет молодежи
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года
6:41
Саблист Павел Граудынь привез в Россию золотую медаль ЧМ по фехтованию
6:20
«Мы должны зарабатывать»: московские театры жалуются на нехватку денег

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Крылатое шоу: огромная бабочка чуть не унесла Билана со сцены на концерте
Второй тур РПЛ-2026/27: «Спартак» едет в Грозный, «Динамо» попробует распечатать «Балтику»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео