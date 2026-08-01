«Таким тоже нужно быть, но лишь чуть-чуть»: Ильясов об инфантильности в жизни

Аскар Ильясов: работа над сериалом «Паша» произвела терапевтический эффект

Актер Аскар Ильясов признался, что роль в сериале «Паша» заставила его по-новому взглянуть на собственный характер. По словам артиста, сначала главный герой вызывал у него раздражение из-за инфантильности и нежелания брать ответственность, однако позже работа над образом стала для него своеобразной внутренней терапией. Об этом Аскар Ильясов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актер отметил, что при первом знакомстве со сценарием ему было сложно принять поведение своего героя. Паша, который привык плыть по течению и перекладывать ответственность на других, сильно отличался от самого Ильясова.

«Честно, больше было негативных реакций по отношению к Паше во время прочтения сценария. Потому что он такой инфантильный, и, как вы правильно сказали, он плывет по течению. А я, мне кажется, делал в своей жизни все, чтобы не быть таким», — рассказал артист.

Однако в процессе работы над ролью отношение актера к персонажу изменилось. Ильясов признался, что благодаря Паше смог увидеть в себе черты, которые раньше не хотел замечать.

«В итоге работа произвела терапевтический эффект. Я в себе принял, что во мне тоже есть инфантильность. Я тоже не хочу ничего делать, я тоже хочу всю ответственность на кого-то перекинуть», — поделился актер.

По словам Ильясова, герой помог ему понять, что иногда человеку необходимо позволять себе быть менее серьезным и не всегда стремиться все контролировать.

«Паша меня научил, что таким тоже нужно быть чуть-чуть, отчасти», — заключил артист.

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