Саблист Павел Граудынь привез в Россию золотую медаль ЧМ по фехтованию

В столичном аэропорту Шереметьево болельщики встретили российского саблиста Павла Граудыня, вернувшегося из Гонконга после победы на Чемпионате мира по фехтованию. Кричалки, цветы, обмен подарками, объятия и фото с титулованным спортсменом.

Вот только герой дня, 19-летний дебютант взрослого мирового первенства, еще не готов оценить свою победу. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«До сих пор не до конца понимаю, что произошло, хочется, чтобы время прошло, и потом уже пережить это. Ну, конечно, это самый сложный турнир за год, очень тяжело было, тем более это конец сезона уже, надо было собрать все, что натренировал за год, выдать свой максимум. Эмоций вообще не было после соревнований, просто максимально устал», — поделился Граудынь.

Саблист взял за долгое время золото, выступая с флагом и гимном России. В начале июня Международная федерация фехтования (FIE) сняла ограничения с россиян, которые прежде выступали в нейтральном статусе. Но право использовать национальную символику они вернули себе только в июле — в Гонконге.

Как признался Граудынь, перед началом турнира он сомневался в себе, но с каждым новым боем уверенность росла.

«Я думаю, это очень важно для всех спортсменов, потому что выступать под флагом, под гимном — это суперкруто… Потому что ты представляешь свою страну — огромная честь для любого спортсмена. В целом весь турнир был примерно одинаковой сложности, больше всего, наверно, было сложно не физически, а морально — собираться в нужный момент и делать результат», — заключил саблист.

Тренер Павла Екатерина Коптилая также отметила, что когда на чемпионате звучал российский гимн, по ее коже бежали мурашки.

«В течение десяти лет не было медали, именно золотой, и наконец-то мы сделали этот рывок. Поэтому она очень ценна. И для Паши это первая взрослая медаль, тем более золото, тем более с такой сеткой, в таком возрасте. И для меня тоже, потому что в моей копилке такая знаменательная медаль тоже первая», — сказала тренер.

Коптилая подчеркнула, что не чувствовала дискриминации россиян на соревнованиях, от представителей других стран сборная получала только поддержку. Кроме того, и в нейтральном статусе Павел Граудынь показал себя на других турнирах, его имя уже знают за рубежом. Спортсменов из России, добавила тренер, рады видеть на состязаниях. После победы в Гонконге она планирует работать еще упорнее, чтобы медалей у сборной стало больше.

В финальном поединке Граудынь одолел олимпийского чемпиона 2024 года, представителя Южной Кореи До Ген Дона со счетом 15:7. Помимо этого золота, в копилке россиянина есть бронзовая медаль чемпионата Европы 2025 года в командных соревнованиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золото в командном турнире чемпионата Европы во французском Антони. В финале Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова обыграли команду Франции со счетом 45:39. Кроме того, Егорян взяла серебро в личной сабле, а Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев стали бронзовыми призерами в соревнованиях на рапирах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.