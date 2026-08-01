Премьер Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе: «Больше не повторится»

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Алена Куликова
Алена Куликова 69 0

Дипломат также пообещал усилить безопасность туристов.

Премьер Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе

Фото: © Getty Images/Lauren DeCicca

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Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун извинился после убийства россиян в Паттайе

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес официальные извинения после убийства в Паттайе граждан России — брата и сестры Дианы и Романа. Об этом сообщили РИА Новости.

Во время визита в Паттайю премьер сначала прибыл на место, где произошло преступление, а затем посетил местный полицейский участок. Там он встретился с сотрудниками правоохранительных органов, которые занимаются расследованием. Общаясь с журналистами, Чанвиракун заявил, что власти страны сожалеют о произошедшем и приносят извинения семье погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

«Я искренне приношу извинения за произошедшее, и мы сделаем все, чтобы этого больше никогда не повторилось», — заявил премьер.

По словам главы правительства, правоохранительные органы продолжат работу по расследованию преступления, а власти усилят меры безопасности в туристических районах. Он отметил, что защита иностранных гостей остается одним из приоритетов для Таиланда.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство России в Таиланде окажет необходимую помощь матери убитых.

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