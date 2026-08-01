Золотой камень: в России нашли ранее неизвестный науке минерал

В России нашли ранее неизвестный науке минерал дороже золота

В России нашли доселе неизвестный науке минерал. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива», — говорится в сообщении.

Находку назвали «Кольский ашкрофтин». В ней содержится редкоземельный элемент иттрий, а также кремний, калий, натрий, марганец, кальций, фтор и другие. Как объяснили в ведомстве, такой состав делает его очень дорогим. Даже сам налет на поверхности породы стоит 145 долларов за миллиметр — это намного выше цены на золото.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России изменят правила продажи бриллиантов. Согласно нововведению, с начала осени 2026 года продавец будет должен подробно раскрывать информацию о неприродном происхождении камня, если таковая имеет место.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.