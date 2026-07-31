Посольство России в Таиланде поможет матери убитых брата и сестры

Посольство России в Таиланде окажет необходимую помощь матери убитых в Таиланде брата и сестры. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ.

«Мы окажем все необходимое содействие матери убитых россиян», — заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

До этого таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян — брата и сестры. Фигуранты признались в убийстве.

Ранее в Таиланде пропали 22-летняя Диана и 17-летний Роман. Местная полиция задержала подозреваемых, один из которых уже был судим за похожее преступление.

По ранней версии правоохранителей, брата и сестру могли похитить из-за долгов их матери. Позднее стало известно, что это было убийство при ограблении. Преступники с фамилиями Понг и Тонг хотели украсть мотоцикл Honda ADV 150, который позже нашли в земле. Парень и девушка оказали сопротивление — Романа застрелили, а Диану забили насмерть.

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