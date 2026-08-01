Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные с 1 августа

Самозанятые, которые с начала 2026 года присоединились к программе добровольного социального страхования и своевременно уплачивали страховые взносы, с 1 августа получили право на выплаты по временной нетрудоспособности. Об этом сообщил младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, программа начала действовать с 1 января 2026 года.

«Для того чтобы получить пособие, надо осуществлять выплаты от шести месяцев, поэтому те, кто подключился к программе в начале года, уже могут получать страховые выплаты с августа», — рассказал Кравченко.

Для участия необходимо подать заявление в территориальное отделение Социального фонда России и выбрать размер страховой базы — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. От этого зависит сумма ежемесячного взноса, который составляет 3,84% от выбранной базы.

Размер пособия рассчитывается с учетом нескольких факторов: выбранной страховой суммы, общего страхового стажа и продолжительности участия в программе. В среднем за один день больничного самозанятые смогут получить от 1 700 до 2 500 рублей. При этом размер компенсации может составлять от 60% до 100% среднего заработка в зависимости от страхового стажа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 августа вступят в силу изменения, связанные с пенсионным обеспечением, налоговым администрированием, финансовыми сервисами, охраной труда и порядком предоставления государственных услуг.

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