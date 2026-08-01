Тела еще четверых альпинистов нашли после схода лавины на Броуд Пик в Пакистане

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 129 0

Группа из десяти профессионалов пропала на восьмитысячнике 29 июля.

Гибель туристов на Броуд Пик в Пакистане: новости

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Auth

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Тела еще четверых альпинистов найдены в Пакистане после схода лавины на горе Броуд Пик. Об этом пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на главу пакистанского альпинистского клуба Ирфана Аршада Хана.

Ранее в Пакистане пропала многонациональная тургруппа из десяти человек. Ей командовал всемирно известный непальский альпинист Нирмал Пурджа. В качестве цели они выбрали гору Броуд Пик высотой восемь тысяч метров. Это одна из 14 самых высоких и смертноносных вершин в мире.

Группа начала восхождение на восьмитысячник в среду 29 июля. В четверг произошел сход лавины и связь с альпинистами была утрачена. В состав отряда входили альпинисты из Непала, Пакистана, Омана, Китая и США. Их главарь Пурджа в 2019 году снискал славу в альпинистском сообществе, покорив 14 вершин мира за полгода. До того, как стать профессиональным покорителем гор он служил в британской армии, а позже вступил в Королевскую морскую пехоту.

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