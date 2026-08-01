«Дурацкие вопросы!» — Дима Билан назвал журналистов поверхностными

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 129 0

Артист уверен, что прессе пора менять подход к работе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Дима Билан раскритиковал журналистов за дурацкие вопросы

Заслуженный артист России Дима Билан отчитал журналистов за «дурацкие вопросы» после своего сольного шоу «Твой № 1» на «ВТБ Арене», передает корреспондент 5-tv.ru.

Певец отметил, что ему противно находиться в общем информационном пространстве с поверхностными репортерами.

«А вы задаете какие-то дурацкие иногда вопросы! От этого противно. И мы живем в какой-то одной системе, понимаете? В одном киселе информационном. Отсюда я считаю, что давайте все-таки как-то поддерживать жанр», — заявил Билан.

Артист подчеркнул, что хотел бы видеть более глубокий интерес к творчеству и новым проектам. По его мнению, журналистам стоит уделять больше внимания масштабным идеям и достижениям, а не ограничиваться привычными вопросами, чтобы российские проекты вызывали восхищение за пределами страны.

По словам Билана, подготовка сольного шоу «Твой № 1» проходила в крайне сжатые сроки. Вместо запланированных семи дней на монтаж и настройку шоу его команда уложилась всего в три.

Одним из сюрпризов концерта стала парящая инсталляция в виде гигантской бабочки, кружившая над залом во время его дуэта с певицей Seville (Севиль Велиевой).

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