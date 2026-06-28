AFP: во Франции на фоне аномальной жары резко выросла смертность

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Наибольший рост наблюдается в парижском регионе Иль-де-Франс.

Во Франции на фоне аномальной жары выросла смертность

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

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Погода

Во Франции на фоне затянувшейся волны экстремальной жары зафиксирован заметный рост смертности. По данным Национального агентства общественного здравоохранения (SPF), в период с 24 по 28 июня число умерших оказалось примерно на тысячу выше, чем обычно в аналогичные дни. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Больше всего пострадали пожилые люди: основная часть смертей пришлась на граждан старше 65 лет. При этом специалисты уточняют, что статистика остается предварительной и может быть скорректирована после окончательной обработки данных.

Самая сложная ситуация сложилась в регионе Иль-де-Франс. Именно здесь зарегистрировано около 40% всех случаев избыточной смертности за указанный период.

Аномальная жара держится во Франции с середины июня. Из-за высоких температур власти были вынуждены изменить работу почти десяти тысяч образовательных учреждений, а также ввести ограничения на железнодорожном транспорте.

По информации местных СМИ, 24 и 25 июня стали самыми жаркими днями за всю историю метеонаблюдений в стране. Средняя температура по Франции достигла 30 градусов, а более чем в пятидесяти департаментах столбики термометров поднимались до отметки 40 градусов и выше.

На пике жары красный уровень погодной опасности был объявлен в 72 из 96 департаментов материковой части страны. Специалисты продолжают следить за развитием ситуации и оценивают последствия одной из самых тяжелых волн зноя за последние годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений — воздух прогрелся до плюс 41,3 градуса. Предыдущий максимум составлял плюс 41,2 градуса и был установлен летом 2019 года в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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