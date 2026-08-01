Биометрия и NFC: что изменится для пассажиров российского транспорта с сентября

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 78 0

Новые требования будут действовать несколько лет и коснутся разных категорий поездок.

Как в России изменятся правила пассажирских перевозок

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России изменят правила оплаты и посадки в транспорте с 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

Согласно новым нормам, пассажиры при наличии технической возможности смогут оплачивать проезд с помощью NFC (бесконтактной оплаты. — Прим. ред.), а также использовать биометрию для оформления билетов и доступа к поездкам.

Кроме того, подтвердить свой льготный проезд можно будет через мессенджер «МАКС».

Изменения коснутся и информации об условиях поездки. Если на одном маршруте будут действовать разные тарифы в зависимости от уровня комфорта, пассажиру до покупки билета должны предоставить сведения о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеооборудования, багажных полок и других удобств.

Кроме того, перевозчики обязаны размещать внутри транспортных средств контактный номер телефона и информацию о водителе. Ранее такие требования распространялись только на часть данных.

Пассажиры также смогут бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами за час до отправления и в течение часа после прибытия транспорта.

Изменения коснутся регулярных перевозок пассажиров и багажа, перевозок по заказу, а также услуг легкового такси. Новые требования будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трехтысячный российский электробус вышел на столичный маршрут № 119 от Киевского вокзала до станции метро «Нагорная».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:36
Два человека погли в результате взрыва в кафе на Кудринской площади
20:26
Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве
20:21
Пьяный таксист устроил поджог у квартиры бывшей жены в Мурино
20:10
Западная разведка заподозрила Марокко в содействии миграционному кризису в Сеуте
19:55
В Берлине прошла массовая демонстрация против милитаризации Германии
19:35
Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни
«Нифига не легко»: Шиловская о сложностях романтических сцен в кино
«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео