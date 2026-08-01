Уфологи нашли «инопланетную базу» на старом снимке НАСА с Луны
Кадр, сделанный много лет назад, вновь появился в открытом доступе.
Фото: www.globallookpress.com/Idrees Abbas
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Уфологи вновь обратили внимание на снимок НАСА, на котором заметили загадочный объект в районе лунного кратера Кабеус. Снимок был сделан аппаратом LCROSS в 2009 году перед его столкновением с поверхностью Луны, а спустя годы вновь появился в открытом доступе.
Аппарат изучал район южного полюса Луны. Его задачей было проверить, есть ли на спутнике вода. После удара разгонного блока «Центавр» ученые исследовали поднятое вещество и нашли в нем водяной лед и другие элементы.
Позже внимание пользователей привлек не сам лунный грунт, а небольшой объект с четкими очертаниями на одном из снимков. Сторонники теорий о внеземной жизни заявили, что он может иметь искусственное происхождение.
При этом, как отмечает KP.RU, никаких доказательств существования инопланетной базы на Луне нет. Также не подтверждалась информация о том, что НАСА скрывало этот снимок.
Ранее 5-tv.ru писал о похожей находке. Уфолог Скотт Уоринг заявил, что на снимках марсохода Curiosity заметил объект, похожий на инопланетную ракету. Однако специалисты НАСА объяснили необычную форму естественными процессами — эрозией, вулканической активностью и воздействием метеоритов.
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