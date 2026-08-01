Большегруз взорвался в результате ДТП в Пермском крае

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 55 0

На месте происшествия работают экстренные службы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; Telegram/ЧП Пермь/chp_59_perm; 5-tv.ru

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Большегрузный автомобиль взорвался в результате ДТП возле деревни Марчуги в Пермском крае. Об этом сообщили в администрации Нытвенского округа.

«На трассе в районе отворота на Марчуги произошло ДТП с большегрузом, автомобиль горит», — говорится в сообщении администрации.

По предварительным данным, сначала грузовик загорелся, после чего произошел взрыв. Очевидцы сняли кадры с места происшествия, на которых видно сильное пламя и густой черный дым.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. В администрации округа уточнили, что расположенная рядом автозаправочная станция не пострадала, угрозы пожара на ее территории нет.

Причины аварии сейчас устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о ДТП в Москве, где каршеринговый автомобиль с двумя людьми вылетел с моста в воду на Филевской набережной. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. Один из пассажиров получил сотрясение мозга, но отказался от госпитализации. Причины аварии устанавливаются.

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