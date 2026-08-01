В Google Earth отключили ИИ-генератор изображений через сутки после запуска

Google временно отключила функцию создания изображений с помощью искусственного интеллекта в сервисе Google Earth спустя сутки после запуска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы видели, как геопространственные специалисты используют эту функцию для различных полезных целей, но также наблюдали, что люди делятся скриншотами сгенерированных изображений, которые, по-видимому, нарушают наши правила. Поэтому мы откатываем эту функцию в Google Earth, пока работаем над внедрением более жестких ограничений», — заявили в компании.

В Google уточнили, что изображения, которые могли нарушать правила, не попали в основные материалы сервиса. Такие снимки можно было отличить по специальной маркировке, указывающей на создание контента с помощью ИИ.

По данным The Washington Post, причиной приостановки работы функции стали случаи, когда пользователи создавали изображения с возможными сценариями терактов и массовых беспорядков. Среди таких примеров были картинки с разрушенным монументом Вашингтона, танками на мосту в Калифорнии и протестами в Мехико.

Ранее 5-tv.ru писал о сбое в Google Maps, из-за которого десятки объектов в Варшаве получили странные и провокационные названия. Среди них появились нецензурные варианты, а также названия с отсылками к фашизму.

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