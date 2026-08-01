Аделия Петросян озвучила ключевое условие при выборе нового тренера

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Ранее спортсменка завершила сотрудничество с тренерским штабом заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Кто будет новым тренером фигуристки Аделии Петросян

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Фигуристка Аделия Петросян хочет работать только с тренером из Москвы

Действующая чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян при выборе нового главного тренера намерена отдать предпочтение специалисту, работающему в Москве. Об этом сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника издания, возможность продолжить подготовку в столице является для 19-летней спортсменки приоритетным условием при поиске нового наставника.

Ранее РИА Новости сообщало, что Петросян не планирует форсировать выбор нового тренера после ухода из группы Этери Тутберидзе. В ближайшее время главным приоритетом для спортсменки остается полное восстановление после травмы бедра. Лишь после завершения лечения она сможет вернуться к полноценным тренировкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ISU предоставил нейтральный статус пяти российским фигуристам. Право участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. При этом российские спортсмены смогут выступать только в нейтральной экипировке — без национальной символики и элементов цветов российского флага.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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