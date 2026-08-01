Ночной велофестиваль в Москве отменили после взрыва в кафе на Кудринской площади

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 265 0

Дептранс столицы сообщил о переносе мероприятия на другую дату, которую объявят позже.

Велофестиваль перенесли после взрыва на Кудринской

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату из-за непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения. О новой дате мероприятия сообщим в наших официальных каналах», — говорится в сообщении ведомства.

Решение о переносе приняли после происшествия в кафе на Кудринской площади в Москве. На месте работают оперативные службы. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека. Предварительно, пострадали около 20 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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