Ночной велофестиваль в Москве отменили после взрыва в кафе на Кудринской площади
Дептранс столицы сообщил о переносе мероприятия на другую дату, которую объявят позже.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату из-за непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.
«В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения. О новой дате мероприятия сообщим в наших официальных каналах», — говорится в сообщении ведомства.
Решение о переносе приняли после происшествия в кафе на Кудринской площади в Москве. На месте работают оперативные службы. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.
По последним данным, в результате взрыва погибли два человека. Предварительно, пострадали около 20 человек.
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