Предприниматель Виктор Бут допустил, что американского сенатора Линдси Грэма* могли намеренно отравить после его поездки на Украину. Об этом он сообщил в беседе с Комсомольской правдой.

«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — высказался он.

Бут также отметил, что причиной приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон стали похороны Грэма.

По словам предпринимателя, во время поездки в США Зеленский встретился с президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступил перед сенаторами накануне голосования по инициативе об ужесточении ограничений в отношении России.

Грэм умер 12 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стали осложнения, связанные с сердечно-сосудистым заболеванием. Сенатор являлся автором законопроекта, предусматривающего введение дополнительных пошлин против стран, закупающих российские нефть и газ.

Законодательная инициатива получила поддержку большинства сенаторов США во время предварительного голосования 28 июля. За документ высказались 86 членов верхней палаты Конгресса. Проект предусматривает возможность для президента США вводить 100-процентные пошлины на импорт из пяти крупнейших покупателей российской нефти.

После смерти Грэма его место в Сенате заняла сестра политика Дарлин Грэм. При этом в голосовании по законопроекту о санкциях против России она участия не принимала.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.