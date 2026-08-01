СК начал проверку после инцидента в здании на Кудринской площади в Москве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 156 0

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия, произошедшего в центре столицы.

СК начал проверку после инцидента на Кудринской площади

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Пономарев

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Следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве работают на месте инцидента в здании на Кудринской площади. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия», — говорится в сообщении СК.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что после инцидента на Кудринской площади на месте начали работать экстренные службы. По предварительным данным, погибли два человека, еще около 20 получили травмы.

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