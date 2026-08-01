Жара в Москве пойдет на спад с начала недели

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Алена Куликова
Алена Куликова 152 0

Высокие температуры сохранятся в столичном регионе только в выходные, после чего станет прохладнее.

Гидрометцентр сообщил прогноз погоды на август 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Погода

Жаркая погода, которая установилась в Москве и области в выходные, не задержится надолго. Уже с понедельника температура начнет снижаться из-за влияния холодного фронта, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, во второй половине воскресенья регион окажется под влиянием атмосферного фронта: местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В понедельник, 3 августа, ожидается постепенное ослабление жары — днем в Москве будет около 26–28 градусов.

При этом прохладной погода не станет. Как отметила Макарова, в последующие дни в столице сохранится комфортное летнее тепло. Во вторник и среду температура воздуха будет держаться в пределах 23–28 градусов, ожидается переменная облачность.

В четверг возможны небольшие кратковременные дожди, а в пятницу и следующие выходные осадки могут пройти местами. К концу недели станет немного прохладнее: днем ожидается 21–26 градусов, а в выходные температура может опуститься до 19–24 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за жары 1 и 2 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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