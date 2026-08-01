Силы ПВО России уничтожили 152 украинских беспилотника за 12 часов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 343 0

Дроны сбили в небе сразу над несколькими регионами страны.

Сколько беспилотников сбили в небе над Россией 1 августа

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы ПВО России за 12 часов уничтожили 152 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, воздушные цели были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями. Также БПЛА сбили над Крымом, Башкортостаном, Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Территория России регулярно подвергается атакам с использованием дронов и ракет с начала СВО, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянской области украинский дрон атаковал пассажирскую маршрутку возле поселка Погар. В результате удара пострадали водитель и две пассажирки, всем им оказали медицинскую помощь.

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