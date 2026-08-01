«Голова сама должна включаться»: Алсу о влиянии ИИ на молодежь

Певица Алсу: сегодня, как я смотрю, молодежь более слабая

Заслуженная артистка России певица Алсу высказалась о влиянии искусственного интеллекта и большого объема информации на молодое поколение. По словам артистки, современные технологии открывают новые возможности для обучения, но не должны заменять фундаментальные знания и самостоятельное мышление. Об этом Алсу рассказала корреспонденту 5-tv.ru на IV Регате Radio Monte Carlo.

Алсу отметила, что искусственный интеллект значительно упростил доступ к информации для молодых людей. Однако, по ее мнению, вместе с новыми возможностями появились и определенные сложности.

«Благодаря искусственному интеллекту и открытым возможностям, и быстрому получению информации они тем самым чуть-чуть упрощают развитие себя», — рассказала певица.

При этом артистка подчеркнула, что современная молодежь получает гораздо больше информации, чем предыдущие поколения, но не всегда успевает ее качественно переработать.

«С одной стороны, упрощают, с другой стороны, у них объем информации, разносторонней информации, которую они получают, намного больше, чем у нас», — поделилась Алсу.

Певица вспомнила, что раньше получение знаний требовало больше времени и самостоятельной работы.

«Мы сидели в библиотеке, еще не было даже ксерокопии, чтобы снять копию книги. Мы сидели, выписывали вручную все это часами, чтобы какую-то одну тему», — рассказала артистка.

По мнению Алсу, искусственный интеллект должен оставаться дополнительным инструментом, а основой по-прежнему должны быть образование и способность человека самостоятельно анализировать информацию.

«Должна быть база. Должна голова все-таки сама работать, включаться. А искусственный интеллект и этот огромный поток информации — это как дополнительное что-то должно быть, чтобы развиваться правильно», — отметила певица.

Артистка также выразила мнение, что избыток информации может влиять на эмоциональное состояние молодых людей.

«Сегодня, как я смотрю, молодежь более слабая. Психика неуравновешенная, наверное, в том числе из-за вот этого огромного потока информации, который они не успевают переработать. Поэтому какая-то должна быть школа наша, я считаю. А потом добавить это и все», — заключила Алсу.

В рамках мероприятия состоялась экспертная сессия «Мир нейротехнологий, сверхскоростей и глобальной конкуренции» в преддверии Восточного экономического форума. Традиционно она проходит на регате и посвящена обсуждению развития современных технологий.

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