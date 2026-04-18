В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения

Дарья Корзина
Власти компенсируют охотникам расходы за уничтожение животных с превышением норм.

В Германии охотники застрелили 2927 диких кабанов, зараженных радиоактивным цезием-137. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные Федерального административного ведомства.

«В общей сложности 2927 кабанов, в том числе поросят, подстреленных охотниками в Германии, были утилизированы из-за чрезмерного облучения», — сказано в публикации.

В связи с этим мясо таких кабанов не допускается к продаже и подлежит обязательной утилизации.

Власти страны предусмотрели финансовую компенсацию для охотников, участвующих в отстреле зараженных животных. За каждого взрослого кабана выплачивается около 204 евро, за поросенка — порядка 102 евро.

Как уточняет Bild, случаи радиоактивного заражения фиксируются в ряде лесных регионов, включая Баварию, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Тюрингию и Саксонию. Специалисты связывают это с особенностями питания кабанов. Животные активно потребляют грибы, которые способны накапливать радиоактивные вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чернобыле нашли черный гриб, питающийся радиацией. Отмечалось, что он получает энергию схожим образом с тем, как растения используют фотосинтез.

