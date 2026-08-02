Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 69 0

Ранее было объявлено об отставке правительства.

Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

Фото: www.globallookpress.com/Armenian state news agency

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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом сообщила на официальном сайте главы государства.

«На основании части 1 статьи 149 конституции назначить Никола Пашинян премьер-министром», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента.

Ранее в этот же день Пашинян объявил об отставке правительства. Он пояснил, что это предусмотрено Конституцией Армении и связано с началом работы нового созыва Национального собрания. После этого парламентское большинство — партия «Гражданский договор» — официально выдвинуло Пашиняна на пост главы правительства и направило президенту необходимые документы для его назначения.

По итогам парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, «Гражданский договор» получил 49,7456% голосов и сформировал большинство в Национальном собрании. Второе место занял блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» с результатом 23,2710%, третье — блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения», набравший 9,9231%.

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